قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قلة احترام .. ماذا دار بين محمد صلاح وآرني سلوت في دوري الأبطال؟

سلوت وصلاح
سلوت وصلاح
أحمد أيمن

دخل نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا. 

وأثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

في المباراة التي جرت يوم الأربعاء، استطاع ليفربول أن يحقق فوزاً مريحاً بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، حيث سجل الفريق ثلاثة أهداف في فترة زمنية قصيرة قبل انتهاء الشوط الأول. 

وقد جاءت أهداف الفريق من أقدام كل من فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وكودي خاكبو ودومينيك سوبوسلاي، ما يعكس الأداء الرائع للفريق رغم غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية.

بهذه النتيجة ارتقى نادى ليفربول إلى المركز العاشر بجدول ترتيب دورى أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتى والخسارة فى لقاء واحد وتسجيل 8 أهداف وتلقى 4.

استياء صلاح ورد الفعل

وفقاً لما ذكره الإعلامي الرياضي محمد طه، المقرب من صلاح، فقد عبر نجم الريدز عن استياءه من عدم بدء المباراة كأساسي. 

وعندما دخل في مشادة مع سلوت، اعتبر صلاح أنها قلة احترام لمسيرته وأدائه المميز مع النادي، حيث خرج من المباراة دون التحدث مع أي من زملائه.

وفي رد فعل إضافي على ما حدث، قام صلاح بحذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حسابه على منصة "إكس"، كما أزال جملة "لاعب في نادي ليفربول"، ما يشير إلى إحباطه من الطريقة التي أُدار بها سلوت الوضع. إذ يُعتبر وجود صلاح على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا أمرًا غير مألوف، إذ لم يحدث ذلك منذ عام 2017.

موعد مباراة ليفربول المقبلة 

من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره برينتفورد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 25 أكتوبر الجاري الموافق غدا السبت.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد برينتفورد، غدا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح أزمة صلاح وسلوت ليفربول مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

طلاب العلاج الطبيعي والعلوم بجامعة القاهرة الأهلية في معامل قصر العيني

جانب من الفاعليات

ألسن عين شمس تنظم ندوة "لا للمخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

الدكتور حسام صلاح

رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية يشارك في المؤتمر العلمي 2025 – برشلونة

بالصور

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد