قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
الزراعة: جمع وكبس أكثر من 800 ألف طن من قش الأرز
الجيش النيجيري يقتل نحو 50 مسلحا من جماعة بوكو حرام
محاولة إضفاء مشروعية على المخالفات..الرى تكشف سبب غمر أراضي طرح النهر بالمياه
روبيو: لا بديل عن خطة ترامب بشأن غزة وضم الضفة الغربية يهدد السلام
الأوراق المطلوبة وطريقة عمل قيد عائلي من المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلوت: محمد صلاح يمر بلحظات صعبة بسبب تراجع نتائج ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

أكد أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح يمر بفترة صعبة نتيجة تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستعد ليفربول لمواجهة برينتفورد مساء غد السبت في العاشرة مساءً على ملعب جتيش كوميونتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، حيث سيخوض صلاح اختبارًا صعبًا مع فريقه.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي: "اللحظات الصعبة التي يمر بها محمد صلاح نعيشها جميعًا، لا أحد معتاد على الخسارة، خاصة اللاعبين الذين كانوا هنا لفترة طويلة".

وأضاف:"صلاح إنسان، ولسنا معتادين على تفويته للفرص، لكنه دائمًا يسجل للنادي، وآخر ما يقلقني هو أن يتوقف عن تسجيل الأهداف".

وحول أسباب معاناة اللاعب، أوضح المدرب:"قد يكون السبب مرتبطًا بالرابط الذي كان مع أرنولد سابقًا، لكنه كان في مراكز واعدة كثيرة لتسجيل الأهداف، وفي النهاية، عند حدوث تغييرات كثيرة في الصيف، يحتاج اللاعبون لإيجاد انسجام جديد، وصلاح ليس استثناءً".

وأشار سلوت إلى الصعوبات التي يواجهها الفريق: "عندما تخسر عدة مباريات، عليك إقناع اللاعبين بأنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. أحيانًا نرتكب خطأً واحدًا ونتلقى هدفًا، بينما لتسجيل هدف، يجب أن نفعل كل شيء بشكل مثالي".

وأضاف:"الأمر لا يتعلق باللاعبين الجدد فقط، بل بامتلاك عدد كبير من اللاعبين المميزين، والانخراط بينهم. بعد تغييرات الصيف، كنت أتوقع بعض اللحظات الصعبة، خاصة بالنظر إلى جدول المباريات المكثف".

أرني سلوت ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي أرنولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

المتهمين

13 ألف صاروخ.. القبض على 3 عاطلين يروجون لبيع الألعاب النارية بالقاهرة

إسعاف

إصابة 3 سيدات في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

بالصور

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد