سلوت: محمد صلاح يمر بلحظات صعبة بسبب تراجع نتائج ليفربول

أكد أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح يمر بفترة صعبة نتيجة تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستعد ليفربول لمواجهة برينتفورد مساء غد السبت في العاشرة مساءً على ملعب جتيش كوميونتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، حيث سيخوض صلاح اختبارًا صعبًا مع فريقه.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي: "اللحظات الصعبة التي يمر بها محمد صلاح نعيشها جميعًا، لا أحد معتاد على الخسارة، خاصة اللاعبين الذين كانوا هنا لفترة طويلة".

وأضاف:"صلاح إنسان، ولسنا معتادين على تفويته للفرص، لكنه دائمًا يسجل للنادي، وآخر ما يقلقني هو أن يتوقف عن تسجيل الأهداف".

وحول أسباب معاناة اللاعب، أوضح المدرب:"قد يكون السبب مرتبطًا بالرابط الذي كان مع أرنولد سابقًا، لكنه كان في مراكز واعدة كثيرة لتسجيل الأهداف، وفي النهاية، عند حدوث تغييرات كثيرة في الصيف، يحتاج اللاعبون لإيجاد انسجام جديد، وصلاح ليس استثناءً".

وأشار سلوت إلى الصعوبات التي يواجهها الفريق: "عندما تخسر عدة مباريات، عليك إقناع اللاعبين بأنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. أحيانًا نرتكب خطأً واحدًا ونتلقى هدفًا، بينما لتسجيل هدف، يجب أن نفعل كل شيء بشكل مثالي".

وأضاف:"الأمر لا يتعلق باللاعبين الجدد فقط، بل بامتلاك عدد كبير من اللاعبين المميزين، والانخراط بينهم. بعد تغييرات الصيف، كنت أتوقع بعض اللحظات الصعبة، خاصة بالنظر إلى جدول المباريات المكثف".