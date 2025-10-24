رومانو يحسم الجدل: ليفربول متمسك بـ محمد صلاح ولا نية لرحيله رغم أزمة سلوت

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات الأوروبية، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لا تنوي السماح برحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترتي الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلتين، رغم الجدل الدائر مؤخرًا حول علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت.

وأوضح رومانو في تصريحات لشبكة "Givemesport" البريطانية أن النادي لا يحمل أي نوايا سلبية تجاه صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يعد جزءًا أساسيًا من مشروع الفريق، وقال:"لا توجد أي مشاعر سلبية داخل ليفربول تجاه صلاح، الجميع يدرك أنه لا يمر بفترته الأفضل، لكن الإدارة تواصل دعمها الكامل له."

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن إدارة الريدز غير قلقة من تصرف صلاح الأخير بحذف الإشارات الخاصة بالنادي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن ذلك لا يعكس وجود أزمة داخل الفريق كما يعتقد البعض من الجماهير.

وشدد رومانو على أن صلاح ما يزال عنصرًا مهمًا في خطط آرني سلوت للموسم الحالي، مضيفًا:"المدرب الهولندي يعتبر صلاح أحد الركائز الأساسية في تشكيلته، خصوصًا في ظل سعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم."