وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
طيران الاحتلال يحلق على ارتفاع منخفض في الجنوب اللبناني
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
استشاري نوم تكشف أسباب ارتفاع معدلات الأرق بين النساء
ما الذي تم من تطوير بمستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب
استشاري مناعة يوضح أسباب تباين الإحساس بالبرودة بين الأفراد
الزمالك يدرس إعارة الكيني بارون أوشينج في الميركاتو الشتوي
برلمان

بعد إعلان الحصر العددي.. موعد النتيجة الرسمية لانتخابات الدوائر الملغاة الـ 30

نتيجة انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعلنت غالبية اللجان العامة عن الحصر العددي للأصوات التي شاركت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الملغاة بحكمٍ قضائي وعددها 30 دائرة موزعة على 10 محافظات.

هذه الدوائر كانت قد أجريت فيها الانتخابات في شهر نوفمبر الماضي، غير أن الطعون أبطلت الانتخابات على تلك الدوائر لتعاد انتخاباتها مرة أخرى بالرغم من إعلان النتيجة رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة

ومع إجراء الانتخابات يومي 10 و 11 ديسمبر، يتساءل المهتمون بالانتخابات وخاصة من المرشحين وأنصارهم بموعد الإعلان الرسمي عن نتيجة تلك الانتخابات.

وفي هذا الصدد، نسلط الضوء على موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة الـ 30.

وفقًا للجدول الزمني المعُلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات في تلك الدوائر 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن تجرى الإعادة يومي 3 و 4 يناير 2026 وتعلن نتيجة الإعادة 10 يناير.

انتخابات مجلس النواب

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المعنية بإعلان النتيجة النهائية.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

وأجريت الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

انتخابات الدوائر الملغاة نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة نتيجة مجلس النواب اخبار البرلمان النواب

