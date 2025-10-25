صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال

أدرج النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، زميله المصري محمد صلاح ضمن قائمة أفضل ثلاثة أجنحة في العالم حاليًا، مشيدا بمكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه لم يضعه في صدارة اختياراته.

وانضم إيكيتيكي إلى صفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 79 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ وصوله إلى "أنفيلد"، شارك في 12 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، إلى جانب مشاركته إلى جوار محمد صلاح في 10 مباريات.

أفضل ثلاثة أجنحة في العالم حاليا

وفي مقابلة مع شبكة ESPN الرياضية، طلب من اللاعب الفرنسي اختيار أفضل ثلاثة أجنحة في العالم حاليا، ليختار لامين يامال نجم برشلونة الشاب، ومحمد صلاح، ومايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ.

وأثنى إيكيتيكي على زميله المصري، مؤكدًا أن صلاح "ليس فقط من بين الأفضل في الوقت الراهن، بل هو أحد الأعظم في تاريخ البريميرليغ".

وعند سؤاله عن أعظم ثلاثة لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وضع المهاجم الفرنسي كلا من تييري هنري أسطورة آرسنال، وديدييه دروغبا نجم تشيلسي السابق، ومحمد صلاح ضمن قائمته.

محمد صلاح يصنع التاريخ

ومنذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي، كتب محمد صلاح فصلا استثنائيا في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، إذ خاض 413 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 248 هدفا وقدم 116 تمريرة حاسمة، ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليغ وأحد أبرز رموزه الحديثة.

وقاد صلاح الفريق لتحقيق مجموعة من البطولات الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا (2019)، والدوري الإنجليزي الممتاز (2020)، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

كما توج النجم المصري بالعديد من الجوائز الفردية، بينها الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أربع مرات، لترسخ أرقامه ومسيرته مكانته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث.