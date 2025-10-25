محمد صلاح أساسي.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد، في اللقاء الذي يقام على ملعب “جتيش كوميونتي ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

خط الوسط: فلوريان فيرتز – كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكتيكي – محمد صلاح

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1، في بث حصري ضمن تغطية الجولة التاسعة من البريميرليج.

ليفربول يدخل اللقاء تحت ضغط النتائج، بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، جعلت الفريق يتراجع إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى الريدز إلى استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار، خصوصًا مع رغبة المدرب سلوت في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة على الصدارة، مستندًا إلى عودة محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة آينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز كبير لليفربول بخماسية مقابل هدف.

ويأمل النجم المصري في استعادة مستواه المعهود بعد فترة من التراجع النسبي في الأداء هذا الموسم، إذ يظل عنصر الخبرة والحسم الأبرز في الخط الأمامي للفريق، إلى جانب الدعم القادم من الثنائي الشاب جاكبو وإيكتيكي، في مواجهة يتوقع أن تكون هجومية مفتوحة بين الطرفين.