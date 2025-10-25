بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة برنتفورد وليفربول بتقدم برنتفورد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي يقام على ملعب "جتيش كوميونتي ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل هدفي برنتفورد كل من دانجو واتارا وكيفن شايد في الدقيقتين 5 و45 من انطلاق المباراة بينما سحل هدف ليفربول ميلوس كركيز فى الدقيقة 45+5.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد، في اللقاء الذي يقام على ملعب “جتيش كوميونتي ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

خط الوسط: فلوريان فيرتز – كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكتيكي – محمد صلاح

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1، في بث حصري ضمن تغطية الجولة التاسعة من البريميرليج.