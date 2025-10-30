قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ختام مثير لمباريات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.. تألق مرموش وسقوط ليفربول

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

اختتم اليوم مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي شهدت مواجهات قوية ومفاجآت مثيرة، كان أبرزها تألق النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، وسقوط ليفربول المدوي في غياب محمد صلاح.

مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي بثلاثية

نجح مانشستر سيتي في حجز مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة بعد الفوز على سوانزي سيتي بنتيجة 3-1.

وشهد اللقاء تألق الدولي المصري عمر مرموش الذي سجل الهدف الثاني لفريقه، ليوقع على أول أهدافه هذا الموسم بعد عودته من الإصابة، في مباراة قدم خلالها أداءً مميزًا ساهم في تأهل فريقه المستحق.

ليفربول يودع البطولة بغياب صلاح

من جهة أخرى، ودع ليفربول البطولة بعد خسارة قاسية أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد.

وغاب محمد صلاح عن قائمة المباراة بقرار فني من المدرب، ما أثر بشكل واضح على أداء الفريق الهجومي.

وبهذا الفوز، نجح كريستال بالاس في تحقيق انتصاره الثالث على الريدز خلال الموسم الحالي، ليواصل عقدته أمام رجال أنفيلد.

أرسنال يواصل الانتصارات ويتجاوز برايتون

واصل أرسنال عروضه القوية هذا الموسم، بعد فوزه المستحق على برايتون بنتيجة 2-0.

وتمكن فريق المدرب ميكيل أرتيتا من السيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية، ليحسم التأهل بثقة إلى الدور المقبل.

تشيلسي يتفوق بصعوبة على وولفرهامبتون

في مواجهة مثيرة، تفوق تشيلسي على وولفرهامبتون بنتيجة 4-3 في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تبادل الفريقان الأهداف في الوقت القاتل قبل أن يحسم البلوز الانتصار بصعوبة.

نيوكاسل يقصي توتنهام بثنائية

أما نيوكاسل يونايتد، فنجح في إقصاء توتنهام هوتسبير بعد فوزه 2-0، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

بهذه النتائج، تزداد الإثارة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مع اقتراب الأدوار الحاسمة ومواصلة الصراع بين كبار البريميرليج.


 

عمر مرموش محمد صلاح ليفربول مانشيسترسيتى اخبار الرياضة

