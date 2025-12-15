صلاح زلط: مصر أطلقت بنجاح ملحمة وطنية غير مسبوقة للنهوض بخدمات الطاقة

أكد صلاح زلط، رئيس وحدة خدمات الطاقة بمؤسسة الأهرام، أن الوحدة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم مؤتمر الأهرام للطاقة وترسيخ استمراريته، حتى بات منصة راسخة للحوار الجاد بين صناع القرار والخبراء وشركاء التنمية. وأوضح أنه تم عمل كافة الترتيبات والاستعدادات لضمان نجاح النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة لا سيما ما يتعلق بالإعداد المبكر، برؤية تراكمية تستند إلى ما تحقق من نجاحات، وبطموح يتجاوز الحاضر نحو صناعة مستقبل للطاقة أكثر استدامة وتنافسية.

واستعاد زلط، في تصريحاته، ذاكرة سنوات قريبة لا يمكن أن تُمحى، حين عاش المصريون أيام "العتمة" وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل، وصولًا إلى عام 2014 الذي وصفه ببداية انطلاق أكبر نجاحات للتصدي لما أسماه بـ«الظلام الدامس»، والتغلب على العجز الذي طان يبلغ نحو 35% من حجم الإنتاج، والتخلص بنجاح من ساعات الانقطاع التي كانت تصل أحيانًا إلى 22 ساعة يوميًا، وكانت تهدد بقوة المصانع والمزارع والمستشفيات والمنشآت السياحية، والتي كانت تنذر بشلل اقتصادي شامل. وقال إن تلك الأزمة وضعت الدولة أمام تحدٍ مصيري مسَّ صميم الأمن القومي.

وأضاف أن التوجيهات الرئاسية الحاسمة آنذاك أطلقت ملحمة وطنية بكل المقاييس، نجح خلالها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في فترة لم تتجاوز ثمانية أشهر، في تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء خلال صيف 2015 دون أي انقطاع، بجهود مصرية خالصة وتنسيق وثيق بين الوزارات المعنية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن دخول مصر عهدًا جديدًا برؤية طموحة للتنمية المستدامة أسفر عن تنفيذ أضخم المشروعات الكهربائية في إفريقيا والشرق الأوسط، باستثمارات هائلة وشراكات فعالة مع القطاع الخاص، ما عزز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.

واختتم بالإشادة بدور شركاء النجاح، مثمنًا إسهامات وزارة الكهرباء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الحالي، والدكتور محمد شاكر الوزير السابق، أحد الأعمدة الرئيسية لنجاح مؤتمر الأهرام للطاقة، مؤكدًا أن تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المصري والعربي والعالمي هو الضمانة الحقيقية لمستقبل طاقة آمن ومزدهر.

وكشف عن أن اللجنة العليا سوف تبدأ استعداداتها فور انتهاء النسخة التاسعة لوضع تصور متكامل للنسخة العاشرة ووضع ضمانات أن تكون أكثر نجاحا وشمولية وتتناول كل ما يتعلق بقضايا الطاقة في مصر وما يحيط بها من تحديات.