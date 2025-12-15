قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: نبحث إعداد وثيقة تلزم أوكرانيا عدم الانضمام إلى الناتو كحجر أساس في المفاوضات
إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية.. جينيس: السخنة أعمق حوض ميناء صناعي مُنشأ على اليابسة| صور
شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صلاح زلط: مصر أطلقت بنجاح ملحمة وطنية غير مسبوقة للنهوض بخدمات الطاقة

مؤتمر الاهرام
مؤتمر الاهرام
وفاء نور الدين

أكد صلاح زلط، رئيس وحدة خدمات الطاقة بمؤسسة الأهرام، أن الوحدة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم مؤتمر الأهرام للطاقة وترسيخ استمراريته، حتى بات منصة راسخة للحوار الجاد بين صناع القرار والخبراء وشركاء التنمية. وأوضح أنه تم عمل كافة الترتيبات والاستعدادات لضمان نجاح النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة لا سيما ما يتعلق بالإعداد المبكر، برؤية تراكمية تستند إلى ما تحقق من نجاحات، وبطموح يتجاوز الحاضر نحو صناعة مستقبل للطاقة أكثر استدامة وتنافسية.
واستعاد زلط، في تصريحاته، ذاكرة سنوات قريبة لا يمكن أن تُمحى، حين عاش المصريون أيام "العتمة" وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل، وصولًا إلى عام 2014 الذي وصفه ببداية انطلاق أكبر نجاحات للتصدي لما أسماه بـ«الظلام الدامس»، والتغلب على العجز الذي طان يبلغ نحو 35% من حجم الإنتاج، والتخلص بنجاح من ساعات الانقطاع التي كانت تصل أحيانًا إلى 22 ساعة يوميًا، وكانت تهدد بقوة المصانع والمزارع والمستشفيات والمنشآت السياحية، والتي كانت تنذر بشلل اقتصادي شامل. وقال إن تلك الأزمة وضعت الدولة أمام تحدٍ مصيري مسَّ صميم الأمن القومي.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية الحاسمة آنذاك أطلقت ملحمة وطنية بكل المقاييس، نجح خلالها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في فترة لم تتجاوز ثمانية أشهر، في تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء خلال صيف 2015 دون أي انقطاع، بجهود مصرية خالصة وتنسيق وثيق بين الوزارات المعنية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن دخول مصر عهدًا جديدًا برؤية طموحة للتنمية المستدامة أسفر عن تنفيذ أضخم المشروعات الكهربائية في إفريقيا والشرق الأوسط، باستثمارات هائلة وشراكات فعالة مع القطاع الخاص، ما عزز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.
واختتم بالإشادة بدور شركاء النجاح، مثمنًا إسهامات وزارة الكهرباء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الحالي، والدكتور محمد شاكر الوزير السابق، أحد الأعمدة الرئيسية لنجاح مؤتمر الأهرام للطاقة، مؤكدًا أن تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المصري والعربي والعالمي هو الضمانة الحقيقية لمستقبل طاقة آمن ومزدهر.
وكشف عن أن اللجنة العليا سوف تبدأ استعداداتها فور انتهاء النسخة التاسعة لوضع تصور متكامل للنسخة العاشرة ووضع ضمانات أن تكون أكثر نجاحا وشمولية وتتناول كل ما يتعلق بقضايا الطاقة في مصر وما يحيط بها من تحديات.

الطاقة مؤتمر الأهرام للطاقة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

محمد صلاح

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

ترشيحاتنا

علوية جميل ومحمود المليجي

فى ذكراها.. قصة إجبار علوية جميل لمحمود المليجي بتطليق فنانتين شهيرتين

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للفيلم القصير

تعرف على لجنة تحكيم الفيلم العربي بمهرجان القاهرة القصير

احمد العوضي

أحمد العوضي يكشف عن حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد