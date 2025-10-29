صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو

استقر آرني سلوت، مدرب ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في كأس كاراباو.

ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس، في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس، بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي - جوميز - إندو - روبرتسون.

خط الوسط: نيوني - ماك أليستر - كييزا.

خط الهجوم: نجوموها - فيرتز - إيكيتيكي.

ويستهدف ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت، تضميد جراحه بالفوز على كريستال بالاس، حيث خسر الريدز 5 مباريات من آخر 6 في مختلف المسابقات.

وفي آخر 16 جولة من كأس كاراباو التي شارك فيها ليفربول، واجه فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة.

كانت الهزيمة خارج أرض توتنهام هوتسبير في ذهاب الدور نصف النهائي في وقت سابق من هذا العام هي المرة الوحيدة التي فشل فيها الريدز في التسجيل في أي من مبارياته الـ14 الأخيرة في المسابقة.

وشارك ليفربول في 15 مباراة بركلات الترجيح في كأس كاراباو، وفاز بـ11 منها.

ولم يسجل كريستال بالاس أكثر من هدف واحد في زيارة لأنفيلد منذ يناير 2019، عندما سجل ثلاثة أهداف لكنه خسر 4-3.