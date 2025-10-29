لاعب الزمالك يتلقى استدعاء وديًا للانضمام إلى معسكر منتخب كينيا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تلقى اللاعب الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إخطارًا وديًا بانضمامه إلى معسكر منتخب بلاده خلال التوقف الدولي المقبل.

وأوضح الغندور أن اللاعب أبلغ مسؤولي الزمالك بهذا الإخطار، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تصل مخاطبة رسمية من الاتحاد الكيني للنادي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لانضمام أوشينج إلى معسكر المنتخب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكيني مباراتين وديتين أمام مدغشقر وجزر القمر في تركيا، منتصف شهر نوفمبر المقبل، ضمن استعداداته للاستحقاقات الدولية القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، ويستعد لمواجهة البنك الأهلي مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.