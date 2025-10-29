سباليتي يتفق رسميًا على تدريب يوفنتوس خلفًا لتيدور

أنهى الإيطالي لوتشانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، اتفاقه مع نادي يوفنتوس لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للكرواتي إيغور تيدور، الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن سباليتي وافق على تدريب يوفنتوس، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بالفعل بشكل نهائي، ويتضمن عقدًا شفهيًا يمتد حتى يونيو 2026، مع إمكانية التمديد في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف رومانو أن الإجراءات الرسمية ومراجعة العقود من قِبل المحامين جارية حاليًا، تمهيدًا لتوقيع جميع الوثائق خلال الأيام القليلة المقبلة.

في سياق متصل، يخوض يوفنتوس مواجهة قوية أمام أودينيزي في الثامنة والنصف مساء اليوم، على ملعب "يوفنتوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2025/2026.

ويدخل الفريقان اللقاء وهما متساويان في رصيد النقاط (12 نقطة لكل منهما)، حيث يحتل يوفنتوس المركز الثامن بفارق الأهداف عن أودينيزي التاسع، بعد خوض كل منهما 8 مباريات، حققا خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات وتلقيا هزيمتين.

وسجّل يوفنتوس 9 أهداف مقابل 8 استقبلها، بينما أحرز أودينيزي 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفًا.