استعدادًا للسوبر.. فيريرا يعيد بنتايك للتشكيل الأساسي أمام البنك الأهلي

قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعادة الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك إلى التشكيل الأساسي في المباراة المرتقبة أمام البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتأتي عودة بنتايك بهدف تجهيزه فنيًا وبدنيًا للمشاركة في مباريات كأس السوبر المصري المقبلة، خاصة بعد الاعتماد في المباريات الأخيرة على أحمد فتوح في الجبهة اليسرى.

ويُعد المغربي محمود بنتايك أحد العناصر الأساسية في صفوف الزمالك، ويحظى بثقة جميع الأجهزة الفنية التي تولت قيادة الفريق منذ انضمامه، لما يتمتع به من قدرات دفاعية قوية ومساهمات هجومية فعالة، جعلته أحد الركائز المهمة في خطط فيريرا التكتيكية.