المؤبد لـ 4 متهمين والمشدد لـ ٥ آخرين بـ"خلية العجوزة"

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين، والمشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين، في إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، جنايات العجوزة، والمعروفة بـ"خلية العجوزة".

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.