مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
متحـــــ رش أمام النيابة: أنا انضربت من زوج الست في عيني وعايز حقي

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل سوزوكي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا واستمعت النيابة إلي أقوال المتهم في القضية في اتهامه لزوجة ضحيته 

المتهم بالتـ حرش يتهم زوج ضحيته بالتعدي عليه بالضرب

س: ما تفصيلات شكواك؟
ج الي حصل أن زوج البنت مقدمة البلاغ وانا ماشي مع الحرس ومتكلبش لقيته جري عليا وضربي بالبوكس في وجهي وعايز حقي 
س متى وأين حدث ذلك؟
ج الكلام ده حصب النهاردة في سراي النيابة
س: ما هي الإصابات التي لحقت بك؟
ج: انا مضروب بالبوكس في وشي ناحية الشمال
س: وما هي الأداة المستخدمة في ذلك التعدي؟
ج: هو ضربني بايده
س: هل لديك اقوال اخري؟
ج لا تمت أقواله 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب بنفسها وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته. 

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

