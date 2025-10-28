قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
رئيس وزراء إثيوبيا: لن نبقى دولة حبيسة والوصول للبحر الأحمر حتمي
رغم تراجع المستوى التهديفي.. محمد صلاح يتفوق في صناعة الفرص بالدوري الإنجليزي
أرخص 5 سيارات صينية في مصر بالأسعار والمواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يحسم موقفه من إقالة آرني سلوت رغم سلسلة الهزائم في الدوري الإنجليزي

ارني سلوت
ارني سلوت
حمزة شعيب

حسمت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قرارها النهائي بشأن مستقبل المدير الفني الهولندي آرني سلوت، رغم تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ خلال الجولات الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد تعرض لأربع هزائم متتالية في المسابقة، أمام كل من كريستال بالاس، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، وبرينتفورد، مما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي حول مستقبل المدرب الجديد، الذي تولى المهمة خلفًا للألماني يورجن كلوب.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال إقالة سلوت في حال استمرار النتائج السلبية، إلا أن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أكد أن إدارة ليفربول ما زالت تمنحه ثقتها الكاملة.

وقال رومانو في تصريحات لشبكة "TeamTalk" البريطانية:
"جميع صُنّاع القرار داخل ليفربول، بدءًا من الملاك إلى الطاقم الإداري، متفقون تمامًا على أن آرني سلوت هو الرجل المناسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية. لديهم ثقة حقيقية في قدرته على تجاوز الأزمة."

وأضاف: "إدارة ليفربول تدرك أن بداية الموسم كانت صعبة، لكنهم مقتنعون بأن الأمور ستتحسن مع مرور الوقت، خاصة بعد اندماج الصفقات الجديدة وتكيّفها مع أسلوب اللعب."

وأشار رومانو إلى أن العلاقة بين سلوت والإدارة تسير بشكل ممتاز، مؤكدًا أنه لا توجد أي توترات داخل الفريق، لا بين المدرب واللاعبين، ولا بينه وبين الإدارة.
وأوضح: "المشاكل التي يواجهها الفريق فنية ونفسية بالأساس، وليست ناتجة عن خلافات داخلية."

وأكدت التقارير أن مسؤولي ليفربول يفضلون منح المدرب الهولندي الوقت الكافي لتطبيق فكره الفني بشكل كامل، مشيرين إلى أن تقييمه الحقيقي سيكون في النصف الثاني من الموسم.

ويأمل ليفربول في استعادة توازنه سريعًا قبل مواجهة كريستال بالاس في كأس كاراباو، في محاولة لإنقاذ موسمه بعد بداية مخيبة للآمال في الدوري المحلي.

ليفربول ارني سلوت الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

ترشيحاتنا

المشاجرة

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

أرشيفية

بدون خطوات صعبة.. قدم بلاغك للنائب العام

مستشفي بني سويف التخصصي

مصرع شاب وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم ببني سويف

بالصور

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014

تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية

مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد