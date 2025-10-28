أحمد حسام عوض: الأهلي نموذج استثماري فريد.. وهدفنا مضاعفة الإيرادات وتوسيع آفاق التسويق عالميًا

أكد أحمد حسام عوض، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، أن انتماءه للنادي الأهلي راسخ منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه من أسرة أهلاوية عاشقة للنادي، موضحًا أنه لم يتردد لحظة عندما جاءت له فرصة الانضمام إلى شركة الكرة بالنادي الأهلي.

وقال عوض: “منذ دخولي النادي عام 2017 من خلال لجنة الشباب، كان لدي شغف بأن أترك بصمة حقيقية، وتواجدي داخل اللجنة أتاح لي فرصة الاقتراب أكثر من أعضاء النادي. درست التسويق الرياضي في دبلومة يوهان كرويف، ثم التحقت بجامعة بوكوني الإيطالية، ضمن 20 طالبًا فقط اجتازوا اختبارات مكثفة، وهناك اكتسبت رؤية شاملة حول مفهوم الإدارة الرياضية الحديثة”.

وأضاف: “لدينا رغبة كبيرة في إحداث تطوير شامل داخل النادي الأهلي لإشباع طموحات الجماهير، فالنادي الأهلي نموذج استثماري متكامل، وحقق أرقامًا قياسية في مختلف القطاعات. نحن نمتلك مجموعة محترفة داخل المجلس هدفها تقديم أداء متميز خلال المرحلة المقبلة”.

وتابع: “الكابتن محمود الخطيب دائم المتابعة والتقييم، ومنذ بدايتي في لجنة الشباب كان حريصًا على الجلوس معنا والاستماع لمقترحاتنا. وتعلمت من الأهلي أن النجاح الحقيقي لا يحتاج ضجيجًا، فالعمل بصمت هو طريق الاستمرار والتميز، وهذا ما رسخ لدي قناعة بأن الناجح لا يتحدث كثيرًا، بل يترك أفعاله تتحدث عنه”.

وأشار عوض إلى أن تجربة شركة الكرة كانت من أصعب وأهم محطات مسيرته، موضحًا: “الكابتن الخطيب شخصية فريدة، لا يمنح الثقة بسهولة، لكنه عندما يختبرك في ملف معين ويجد النجاح، يمنحك مسؤوليات أكبر. خضنا في شركة الكرة مواقف معقدة وصعبة، لكن بدعم إدارة الأهلي نجحنا في تحقيق نموذج عمل تسويقي قوي ومتوازن”.

وأوضح أن نموذج العمل داخل شركة الكرة يعتمد على الجانب التسويقي دون أي تدخل فني، قائلًا: “دوري هو توقيع عقود تسويقية وإعلانية للاعبين مقابل جزء من عقودهم، وفق مبدأ العرض والطلب، واللاعب المطلوب تسويقيًا يسهل استثماره. ونجحنا في تقديم أفكار جديدة زادت من مداخيل النادي بشكل واضح”.

واختتم عوض تصريحاته مؤكدًا أن النادي الأهلي يمتلك إدارة محترفة تفكر خارج الصندوق، وهو ما ساعد شركة الكرة على تطوير شراكاتها مع الرعاة وإعادة تسويق النادي خارجيًا، مضيفًا: “هدفنا مضاعفة الإيرادات من 100 مليون إلى 300 مليون جنيه، مع توسيع استغلال حقوق النادي وتسويقها بما يليق باسم وقيمة الأهلي عالميًا”.

