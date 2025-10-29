توروب: أهدرنا العديد من الفرص أمام بتروجت

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عدم رضاه بالتعادل مع بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني أن لاعبي الأهلي أهدروا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة وتحقيق الفوز بالمباراة.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: خلقنا العديد من الفرص، خاصة في آخر ٦٠ دقيقة من المباراة، لكن لم نستغلها بالشكل الأمثل.

وأضاف: كرة القدم تقاس بتسجيل الأهداف، وهو ما يأتي من صناعة الفرص، وقد حاولنا عدة مرات، وشارك طاهر محمد طاهر في مركز الهجوم، وكذلك نيتس جراديشار، ولكن لم نوفق في التسجيل سوى مرة واحدة.

وأكمل: بين شوطي المباراة كان هناك تعليمات فنية لتحسين أداء الخطوط، وضغطنا بشدة على المنافس، وهو أمر إيجابي، لكن في النهاية لم تترجم الفرص إلى أهداف.