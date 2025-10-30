شوبير يتنقد أداء الاهلي أمام بتروجيت : ليس لدينا خيار سوى تصحيح أخطائنا

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء الأهلي بعد التعادل مع بتروجيت بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: “الفريق لعب أسوأ نصف أول من الموسم أمام بتروجيت، ولم يظهر اللاعبون التركيز المطلوب، وكأنهم لم يدخلوا أجواء المباراة”.

وتابع: “45 دقيقة ضائعة تماما، ومن كرة واحدة على مرمانا سجل بتروجت هدف التقدم برأسية من حامد حمدان بعد تدخل داخل منطقة الجزاء”.

واستكمل: لم نكن جيدين في الشوط الأول، واكتفىنا بتهديد مرمى الخصم بتسديدة تريزيجيه في العارضة، لكن مع بداية الشوط الثاني تغير الأداء، ووصول جراديشار وعبد القادر صنعا الفارق، ونجح جراديشار في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62”.

وأضاف: “أهدرنا فرصا كثيرة من داخل المنطقة، أرسلنا 15 ركلة ركنية دون أي فائدة، ولم يتم استغلال خمس كرات ثابتة على حدود المنطقة، فيما سجل بتروجيت هدفه من كرة واحدة فقط”.

وأشار: “ليس لدينا خيار سوى تصحيح أخطائنا، أمامنا مباراة مهمة أمام المصري، ثم مباراة أمام سيراميكا في بطولة السوبر المصري، ولم تعد هناك مباريات سهلة، حتى الانتصارات جاءت بصعوبة، فزنا على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الاتحاد بهدفين مقابل هدف”.