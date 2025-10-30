قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
رياضة

قرعة ربع نهائي كأس كاراباو.. مواجهات متوازنة للكبار

أسفرت قرعة الدور ربع الدور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو 2025-2026، عن مواجهات متوازنة للكبار.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

أرسنال X كريستال بالاس.

مانشستر سيتي X برينتفورد.

نيوكاسل X فولهام.

تشيلسي X كارديف سيتي.

ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو

في سياق آخر، حقق فريق ليفربول رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو من الدور ثمن النهائي على يد كريستال بالاس.

وخسر ليفربول أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، أمس الأربعاء.

وبحسب شبكة أوبتا، خسر ليفربول مباريات أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في جميع المسابقات (6 مباريات).

وغاب النجم المصري محمد صلاح صلاح عن قائمة المباراة، للراحة، ما أثر بشكل واضح على أداء الفريق الهجومي.

وبهذا الفوز، نجح كريستال بالاس في تحقيق انتصاره الثالث على الريدز خلال الموسم الحالي، ليواصل عقدته أمام رجال أنفيلد.

