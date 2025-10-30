الزمالك يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البنك الأهلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك ضد البنك الأهلي

ويستهدف الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي يانيك فيريرا، إيقاف نزيف النقاط والعودة للمنافسة على الصدارة مجدداً بعد تراجعه إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وأهدر الزمالك 8 نقاط من أصل 9 في آخر 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث تعادل مع الجونة وغزل المحلة وخسر أمام الأهلي 2-1.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

في المقابل، يدخل البنك الأهلي بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الأخيرة على الجونة بثلاثية نظيفة.

ويطمح البنك الأهلي في خطف نقاط اللقاء الثلاث من الفارس الأبيض للتقدم إلى منطقة وسط الجدول، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويوجد البنك الأهلي في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة.