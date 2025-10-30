قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت

حامد حمدان
حامد حمدان
يسري غازي

كشف محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت عن تفاصيل جديدة فى مفاوضات نادي الزمالك لـ الحصول على خدمات حامد حمدان نجم الفريق البترولي في الميركاتو الشتوي خلال فترة انتقالات يناير لـ للاعبين.

وقال محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت عبر تصريحات تلفزيونية: انتقال حامد حمدان لنادي الزمالك الفترة الجايه؟ كان في مفاوضات مع الزمالك قبل بدايه الموسم وتوقفت.وتابع محمد أيمن : لكن أنا قولت سابقاً المفاوضات توقفت عند إتفاق مبدئي بانتقاله لنادي الزمالك في يناير القادم.وأضاف محمد أيمن: لكن الموضوع واقف بقاله فتره ووارد يتفتح خلال الفترة المقبلة لانتقاله إلى نادي الزمالك في يناير القادم.
 

واستطرد محمد أيمن: هل هنزود عن المبلغ اللي كنا طالبينه من الزمالك قبل كده؟ لا مظنش هنغير اتفاقنا من الناحيه المالية لكن ممكن آلية التنفيذ هي اللي تختلف. 
 
وواصل محمد أيمن: بمعنى؟ بوضوح يعني مصر كلها عارفه أن في أزمة مالية في الزمالك.. فاحنا لازم نضمن مصلحة النادي من ناحيه التزامه المالي في التسديد .. الرقم نفسه مش هيختلف لكن آلية التنفيذ هتختلف.

واختتم محمد أيمن حديثه قائلا: مش عايز اتكلم في تفاصيل ولا شكل معين لان ده مش قراري لوحدي ده قرار مجلس الإدارة ولازم نجتمع وناخد قرار جماعي في ملف انتقال حامد حمدان إلي صفوف نادي الزمالك.

 


الأهلي يتعادل مع بتروجيت



تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.أحرز هدف بتروجيت حامد حمدان فيما أدرك جراديشارد التعادل للنادي الأهلي.النادي الأهلي يظل في المركز الثاني عقب التعادل أمام بتروجيت برصيد 22 فيما تصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة.واحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 19 نقطة ووادي دجلة فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة أيضا بينما جاء فريق الزمالك فى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.بدأ اللقاء بتبادل الكرة وسط الملعب وحاول توفيق محمد لاعب بتروجت تشكيل هجمة على دفاعات النادي الأهلي واتبع لاعبو الفريق البترولي أسلوب الضغط على نجوم القلعة الحمراء.وقاد أشرف بن شرقي هجمة منظمة نجحت دفاعات بتروجت في إبعادها عن منطقة الجزاء وشهدت الدقيقة الثامنة سقوط ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي إثر التحامه مع أحد لاعبي الفريق البترولي داخل منطقة الجزاء.أحرز حامد حمدان هدف فريق بتروجت الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة من ضربة رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء وفشل المغربي أشرف بن شرقي في السيطرة على إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء.
 


فيما عادل السلوفيني جراديشارد لـ النادي الأهلي النتيجة في الشوط الثاني وسجل هدفا من متابعة جيدة برأسه داخل منطقة الجزاء.

الزمالك الأهلي بتروجيت حامد حمدان الدوري

