قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتقاله الزمالك مرفوض.. حقيقة اهتمام بني غازي بالتعاقد مع نجم بتروجيت

حامد حمدان
حامد حمدان
يسري غازي

كشف طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي بني غازي الليبي حقيقة اهتمام النادي بالتعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط نادي بتروجيت.

وقال طارق مصطفي في تصريحات صحفية: "ما يتردد عن اهتمام نادي اهلي بني غازي بالتعاقد مع حامد حمدان غير صحيح".

وأضاف طارق مصطفى: "لم نقدم عرضا إلى بتروجيت للتعاقد مع حامد حمدان".

يذكر أن الساعات الماضية شهدت خروج تقارير صحفية أكدت على رغبة نادي اهلي بني غازي في التعاقد مع حامد حمدان.

وقرر سيد عيد مدرب بتروجيت عدم انتظام حامد حمدان في تدريبات بتروجيت عقب انقطاع اللاعب عن التدريبات في الصيف الاخير من أجل الرحيل إلى نادي الزمالك.

ويرفض نادي بتروجيت انتقال حامد حمدان إلى نادي الزمالك بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات.

بداية الأزمة


يواجه الفلسطيني حامد حمدان نجم فريق الكرة الأول بنادي بتروجيت أزمة حقيقية بسبب رغبته فى الرحيل عن الفريق البترولي.

ويحتل فريق بتروجيت المركز الثامن برصيد 8 نقاط فى ترتيب جدول الدوري الممتاز.

الأزمة بدأت لدي دخول نادي الزمالك فى مفاوضات مع الفلسطيني حامد حمدان لضم نجم فريق بتروجيت إلي صفوف القلعة البيضاء.

الفلسطيني حامد حمدان أبدي رغبة قوية في الرحيل عن صفوف فريق بتروجيت والرحيل إلي صفوف نادي الزمالك.

رغبة الفلسطيني حامد حمدان الرحيل إلي صفوف نادي الزمالك إصطدمت برفضا قاطعا من جانب مجلس إدارة نادي بتروجيت بداعي حاجة الفريق البترولي إلي خدمات اللاعب.


سيد عيد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بتروجيت يرفض عودة الفلسطيني حامد حمدان لصفوف الفريق الترولي رغم اعتذار اللاعب لمدربه.

سيد عيد في الوقت الراهن يتمسك باستبعاد اللاعب الفلسطيني حامد حمدان من قائمة فريق بتروجت رغم اعتذاره بعد أزمة انتقاله إلي صفوف نادي الزمالك.

حامد حمدان الزمالك بتروجيت طارق مصطفى أهلي بني غازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

الأردن

الخارجية الأردنية تعلق على رد حماس بشأن خطة ترامب بغزة

الاحتلال

ترحيب باكستاني ماليزي بقبول حماس خطة ترامب لوقف إطلاق النار

غزة

القناة 12: إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة من الجنوب إلى شمال القطاع

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد