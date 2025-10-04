انتقاله الزمالك مرفوض.. حقيقة اهتمام بني غازي بالتعاقد مع نجم بتروجيت

كشف طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي بني غازي الليبي حقيقة اهتمام النادي بالتعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط نادي بتروجيت.

وقال طارق مصطفي في تصريحات صحفية: "ما يتردد عن اهتمام نادي اهلي بني غازي بالتعاقد مع حامد حمدان غير صحيح".

وأضاف طارق مصطفى: "لم نقدم عرضا إلى بتروجيت للتعاقد مع حامد حمدان".

يذكر أن الساعات الماضية شهدت خروج تقارير صحفية أكدت على رغبة نادي اهلي بني غازي في التعاقد مع حامد حمدان.

وقرر سيد عيد مدرب بتروجيت عدم انتظام حامد حمدان في تدريبات بتروجيت عقب انقطاع اللاعب عن التدريبات في الصيف الاخير من أجل الرحيل إلى نادي الزمالك.

ويرفض نادي بتروجيت انتقال حامد حمدان إلى نادي الزمالك بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات.

بداية الأزمة



يواجه الفلسطيني حامد حمدان نجم فريق الكرة الأول بنادي بتروجيت أزمة حقيقية بسبب رغبته فى الرحيل عن الفريق البترولي.

ويحتل فريق بتروجيت المركز الثامن برصيد 8 نقاط فى ترتيب جدول الدوري الممتاز.

الأزمة بدأت لدي دخول نادي الزمالك فى مفاوضات مع الفلسطيني حامد حمدان لضم نجم فريق بتروجيت إلي صفوف القلعة البيضاء.

الفلسطيني حامد حمدان أبدي رغبة قوية في الرحيل عن صفوف فريق بتروجيت والرحيل إلي صفوف نادي الزمالك.

رغبة الفلسطيني حامد حمدان الرحيل إلي صفوف نادي الزمالك إصطدمت برفضا قاطعا من جانب مجلس إدارة نادي بتروجيت بداعي حاجة الفريق البترولي إلي خدمات اللاعب.



سيد عيد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بتروجيت يرفض عودة الفلسطيني حامد حمدان لصفوف الفريق الترولي رغم اعتذار اللاعب لمدربه.



سيد عيد في الوقت الراهن يتمسك باستبعاد اللاعب الفلسطيني حامد حمدان من قائمة فريق بتروجت رغم اعتذاره بعد أزمة انتقاله إلي صفوف نادي الزمالك.