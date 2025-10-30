9 نجوم| الزمالك يفتقد القوة الضاربة أمام البنك الأهلي بـ الدوري

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اليوم الخميس، مباراة قوية أمام نظيره فريق البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

ويسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى تخطي عقبة نظيره فريق البنك الأهلي مساء اليوم، الخميس، فى الدوري الممتاز.

ويعول الجهاز الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تحقيق الفوز أمام نظيره فريق البنك الأهلي من أجل بلوغ صدارة المسابقة المحلية في ظل الصراع الشرس بين الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا ووادي دجلة وبيراميدز.



موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.





ترتيب الزمالك والبنك الأهلي

حصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري الممتاز، ويحتل المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة المحلية بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد فريق البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات.





القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك والبنك الأهلي

من المقرر أن تذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره فريق البنك الأهلي عبر قناة أون سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الخميس.



غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في لقاء اليوم أمام نظيره فريق البنك الأهلي العديد من النجوم عن قائمة الفريق، وهم:



محمد عواد (قرار فني).



صلاح مصدق (قرار فني).



محمد السيد (قرار فني).



أحمد حمدي (قرار فني).



إيشو (قرار فني).



محمود جهاد (قرار فني – لعدم الجاهزية).



ناصر منسي (قرار فني – لعدم الجاهزية).



آدم كايد (إصابة).



أحمد شريف (إصابة).



