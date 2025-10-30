ضربة للزمالك.. آدم كايد خارج الحسابات في السوبر المصري

كشف الإعلامي جمال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، عن ضربة موجعة لفريق الزمالك قبل خوض بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها الأسبوع المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأكد رسميًا غياب اللاعب الفلسطيني آدم كايد عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

أوضح الغندور أن آدم كايد لا يزال يعاني من مزق في عضلة السمانة، وهي الإصابة التي لحقت به خلال إحدى المباريات الأخيرة للفريق. وأكدت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أن حالته تحتاج إلى راحة تامة وبرنامج تأهيلي خاص قبل العودة للتدريبات الجماعية، مما يعني استحالة لحاقه بمباراة السوبر.

موقف الجهاز الفني

وأشار الغندور إلى أن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني الحالي أبدى حزنه على غياب اللاعب، خاصة وأن كايد كان يُعد من العناصر التي يعتمد عليها الفريق في الجانب الهجومي خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز بديل مناسب لتعويض غيابه في التشكيل الأساسي، خصوصًا في ظل أهمية المباراة أمام منافس قوي يسعى هو الآخر للتتويج باللقب.

برنامج التأهيل والعلاج

ومن المقرر أن يواصل اللاعب برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك، على أن يخضع لفحوصات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد موعد عودته للملاعب.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الجهاز الطبي يفضل عدم التعجل في عودته، تجنبًا لأي مضاعفات قد تؤثر على مستقبله مع الفريق في البطولات المحلية والقارية المقبلة

الزمالك يستعد للسوبر

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الزمالك استعداداته القوية لخوض بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز والالتزام بين اللاعبين، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي في السنوات الأخيرة، رغم الغياب المؤثر للنجم الفلسطيني آدم كايد



