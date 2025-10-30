قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
ترامب يرفع العقوبات عن ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة الموالي لروسيا
رياضة

ضربة للزمالك.. آدم كايد خارج الحسابات في السوبر المصري

آدم كايد
آدم كايد
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، عن ضربة موجعة لفريق الزمالك قبل خوض بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها الأسبوع المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأكد رسميًا غياب اللاعب الفلسطيني آدم كايد عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

أوضح الغندور أن آدم كايد لا يزال يعاني من مزق في عضلة السمانة، وهي الإصابة التي لحقت به خلال إحدى المباريات الأخيرة للفريق. وأكدت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أن حالته تحتاج إلى راحة تامة وبرنامج تأهيلي خاص قبل العودة للتدريبات الجماعية، مما يعني استحالة لحاقه بمباراة السوبر.

موقف الجهاز الفني

وأشار الغندور إلى أن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني الحالي أبدى حزنه على غياب اللاعب، خاصة وأن كايد كان يُعد من العناصر التي يعتمد عليها الفريق في الجانب الهجومي خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز بديل مناسب لتعويض غيابه في التشكيل الأساسي، خصوصًا في ظل أهمية المباراة أمام منافس قوي يسعى هو الآخر للتتويج باللقب.

برنامج التأهيل والعلاج

ومن المقرر أن يواصل اللاعب برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك، على أن يخضع لفحوصات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد موعد عودته للملاعب.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الجهاز الطبي يفضل عدم التعجل في عودته، تجنبًا لأي مضاعفات قد تؤثر على مستقبله مع الفريق في البطولات المحلية والقارية المقبلة

الزمالك يستعد للسوبر

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الزمالك استعداداته القوية لخوض بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز والالتزام بين اللاعبين، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي في السنوات الأخيرة، رغم الغياب المؤثر للنجم الفلسطيني آدم كايد


 

آدم كايد الزمالك اخبار الزمالك السوبر المصرى

