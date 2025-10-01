أيمن يونس ينتقد آدم كايد: أضعف من مستوى الزمالك

انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أداء الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منذ انطلاق الموسم الحالي.

وقال يونس في تصريحات عبر قناة «أون سبورتس»:«آدم كايد لا يستحق التواجد في الزمالك، فهو لاعب بطيء وحركته داخل الملعب ضعيفة للغاية».

وأضاف: «رد فعله سواء في حالات الفوز أو الهزيمة ضعيف جدًا، وتأثيره في اللعب يكاد يكون معدومًا، رغم أن لمسته للكرة جيدة، إلا أن إنتاجه على المستوى الهجومي ضعيف للغاية».

وتابع نجم الزمالك السابق:

«يلعب في مركز الجناح، ولكنه من بين 5 فرص لا يصنع سوى أسيست واحد فقط، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب في نادٍ بحجم الزمالك».