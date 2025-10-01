قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك مش عارف يكسب الأهلي.. مشادة كلامية بين هشام حنفي وأحمد حمودة على الهواء|تفاصيل

منار نور

شهد برنامج «استاد المحور» مشادة كلامية بين هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، وأحمد حمودة، لاعب المقاولون العرب والمنتخب المصري السابق، بسبب تصريحات متبادلة حول القطبين.

وقال هشام حنفي: «في البداية هرد على أحمد حمودة، الحيادية مش واضحة خالص، أنت بتتكلم لصالح الزمالك بس ومبتجيبش سيرة الأهلي، وكأنك ضد النادي الأهلي».

وتابع: «طبيعي في كرة القدم إنك تستغل نقاط ضعف الخصم، والزمالك مش عارف يكسب الأهلي، هيكسبه إمتى؟ لو الأهلي كسب القمة الأخيرة كان هيبقى فارق النقاط كبير جدًا ويضمن الانفراد بالصدارة».

وأضاف: «اللقطة اللي معجبتنيش إنك بتقول الزمالك بيلعب مين! لا يا فندم، الزمالك بيلعب الأهلي، والنادي الأهلي حاجة كبيرة جدًا، لازم تديله عظيم سلام. الأهلي مش نادي عادي، ده تاريخ كبير، حتى لو حضرتك ملعبتش فيه».

وتابع حنفي: «اللي بيلعب للأهلي أو الزمالك مكانته كبيرة جدًا، الكورة في مصر اتبنت على القطبين. صحيح الأهلي عنده مشاكل في الحلول والناحية الإدارية، لكن ده ما يقللش من قيمته».

من جانبه، ردَّ أحمد حمودة قائلاً: «أنا عملت اللي محدش عمله، لعبت لكل منتخبات مصر في كل المراحل العمرية لحد المنتخب الأول مع الكابتن محمود الجوهري، وده إنجاز مش مرتبط بالأهلي أو الزمالك».

وأضاف: «من حقك تتكلم عن الأهلي زي ما تحب، لكن متلزمنيش إني أكون في صفك. أنا مش بحلل بطريقة فنية عشان أميل لفريق ضد التاني، وأنا مش منحاز لا للأهلي ولا للزمالك».

