خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص

وجه البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك رسالة للجماهير بعد خسارة الزمالك القمة أمام الأهلي.

وكتب خوان ألفينا عبر حسابه على إنستجرام:"لا ينجح الفرد إلا بالعمل الجماعي وعلينا جميعًا أن نلعب معًا الجماهير واللاعبون والجهاز الفني.. الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص".

وكان قد أشاد الخبير الكروي طه إسماعيل بالمستوى المميز الذي يقدمه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه يمثل عنصرًا هجوميًا خطيرًا في صفوف الفريق الأبيض.

وقال إسماعيل، خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:

"بيزيرا يمتلك ميزتين بارزتين، فهو قادر على التمدد على الطرف وصناعة الكرات العرضية، كما يتميز بالقدرة على التوغل إلى العمق والمراوغة بشكل فردي، وهو ما يجعله لاعبًا صعب الإيقاف".

وفي السياق ذاته، أعرب طه إسماعيل عن رغبته في رؤية اللاعب مصطفى العش يحصل على فرصة أساسية في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أنه يتمتع بسرعة كبيرة وقدرات فردية تؤهله لمواجهة خطورة بيزيرا عند الحاجة.