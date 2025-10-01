قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص

خوان الفينا
خوان الفينا
باسنت ناجي

وجه البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك رسالة للجماهير بعد خسارة الزمالك القمة أمام الأهلي.

وكتب خوان ألفينا عبر حسابه على إنستجرام:"لا ينجح الفرد إلا بالعمل الجماعي وعلينا جميعًا أن نلعب معًا الجماهير واللاعبون والجهاز الفني.. الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص".

وكان قد أشاد الخبير الكروي طه إسماعيل بالمستوى المميز الذي يقدمه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه يمثل عنصرًا هجوميًا خطيرًا في صفوف الفريق الأبيض.

وقال إسماعيل، خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:
"بيزيرا يمتلك ميزتين بارزتين، فهو قادر على التمدد على الطرف وصناعة الكرات العرضية، كما يتميز بالقدرة على التوغل إلى العمق والمراوغة بشكل فردي، وهو ما يجعله لاعبًا صعب الإيقاف".

وفي السياق ذاته، أعرب طه إسماعيل عن رغبته في رؤية اللاعب مصطفى العش يحصل على فرصة أساسية في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أنه يتمتع بسرعة كبيرة وقدرات فردية تؤهله لمواجهة خطورة بيزيرا عند الحاجة.

خوان الفينا الزمالك القمة

