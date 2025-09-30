زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

مع بداية كل عام دراسي، يزداد القلق لدى أولياء الأمور من مشكلة القمل التي تنتقل بسهولة بين الأطفال داخل الفصول.

ورغم الاعتقاد الشائع بأن القمل يرتبط بقلة النظافة، إلا أن الأطباء يؤكدون أنه يمكن أن ينتقل حتى بين الأطفال الذين يتمتعون بعادات نظافة جيدة، وذلك عبر ملامسة الرأس مباشرة أو استخدام أدوات الشعر الخاصة بالآخرين مثل الأمشاط والقبعات.

ويشير المتخصصون إلى أن القمل قد يسبب حكة شديدة وإحمراراً بفروة الرأس، مما يؤثر على تركيز الطفل وأدائه داخل المدرسة.

وللوقاية، ينصح الأطباء الأمهات بفحص شعر أبنائهن مرتين أسبوعياً، واستخدام منتجات طبيعية تحتوي على زيوت مثل شجرة الشاي أو النعناع، التي تساعد على طرد الحشرات بشكل آمن.

كما يشدد الخبراء على أهمية توعية الأطفال بعدم تبادل الأدوات الشخصية داخل المدرسة، والحرص على تهوية الفصول باستمرار لتقليل فرص العدوى.