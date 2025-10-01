قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

شيماء مجدي

تستمر أسعار الدواجن فى التراجع يوما بعد يوم ، وذلك بعد استقرار سوق الأعلاف وتراجع أسعارها أمام المربيين وتوفيرها مما شجع المربي على إنتاج المزيد من الدورات الجديدة .

 

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 76 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 63 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.
 


كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 105 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 165 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

 ومن جانبه ، أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 58 جنيهًا، مرجعًا هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج ووجود فائض يصل إلى 15%.

وأكد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تراجع أسعار الكتاكيت، إلى جانب توافر مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، كان له دور كبير في استقرار السوق، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق ونائبه مصطفى الصياد في دعم القطاع وتحقيق طفرة غير مسبوقة.

وأوضح أن أسعار الدواجن في مصر تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب كأي سلعة عالمية، مضيفًا أن بعض المواطنين قد لا يشعرون بانخفاض الأسعار بسبب تفاوتها في محال التجزئة، لكن السعر العادل للمستهلك يجب ألا يتجاوز 68 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يُعد من القطاعات الاستراتيجية في مصر، بإجمالي استثمارات تفوق 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأصبحت قادرة على تصدير الفائض للأسواق الخارجية. 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن  اليوم أسعار البيض اليوم البانيه سعر كيلو البانيه الفراخ

