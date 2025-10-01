نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الوزير رون ديرمر المقرب منه، والمؤتمن على أسراره، سيغادر الحكومة قريبًا، دون أن يوضح سببًا لذلك.

ونقلت صحيفة (يديعوت آحرونوت)، التي أوردت النبأ بشكل مقتضب، عن نتنياهو قوله، خلال اجتماع الحكومة مساء الثلاثاء، إن "درمر سيتولى معالجة بعض الأمور" .. دون أي توضيح.

ويقود ديرمر ملف مفاوضات التهدئة مع حركة "حماس" مُمثلا عن الجانب الإسرائيلي، بدلا من رئيس الموساد، ديديه برنياع، الذي فشل في إحداث أي انفراجة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

ويوصف ديرمر، بأنه عقل نتنياهو والشخص الأكثر قربا وثقة منه، وراسم سياساته الداخلية والخارجية.