تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»

أعلنت السلطات الأمريكية إخلاء منطقة في ولاية يوتا بعد تهديد بوجود قنبلة داخل مبنى خلال فعالية خاصة بشيرلي كيرك، الذي اغتيل داخل جامعة وادي يوتا.

تعود جولة "العودة الأمريكية" التي تنظمها منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" إلى ولاية يوتا مساء الثلاثاء، بعد ثلاثة أسابيع من حادثة الاغتيال، لكيرك مؤسس المنظمة.

قبل ساعات قليلة من انطلاق الفعالية، عُثر على "طرد مشبوه" أدى إلى إخلاء مبنى في الحرم الجامعي وفُجّر الطرد، رغم الاعتقاد بأنه لم يكن يشكل أي تهديد.

في أعقاب وفاة كيرك، تعهدت "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" بمواصلة الجولة، حيث تطوعت شخصيات محافظة وسياسية بارزة لتحل محلها.

شهدت فعالية الثلاثاء في جامعة ولاية يوتا إجراءات أمنية أكثر صرامة من فعالية جامعة وادي يوتا.

من المقرر أن تنطلق "جولة العودة الأمريكية" في جامعة ولاية يوتا الساعة 6:30 مساءً، مع فتح أبواب صالة سبكتروم الساعة 5 مساءً.