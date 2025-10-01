قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة النقل تناشد قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي | صور
«الكازينوهات الرقمية» | مَيْسر جديد مُنتشر بين الشباب .. احذر منه
مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط

احتجاجات المغرب
احتجاجات المغرب
القسم الخارجي

يواصل متظاهرو ما يُعرف بـ"جيل زد" احتجاجاتهم السلمية في العاصمة المغربية الرباط، حيث دخلت المظاهرات يومها الرابع بحي التقدم، رافعين شعارات تطالب بالحق في التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

وأفادت مصادر ميدانية من منطقة "الشاطو" بأن السلطات الأمنية نفذت سلسلة من التوقيفات في صفوف المتظاهرين، شملت عدداً من الشباب والقاصرين، وذلك قبل وأثناء المظاهرة. 

وتُعد هذه أول مرة تصل فيها احتجاجات "جيل زد" إلى حي شعبي وسط العاصمة، بحسب ما أوردته صحيفة هسبريس المغربية الإلكترونية.

في المقابل، رصدت هسبريس غياب أي تحركات احتجاجية بمنطقة أكدال، رغم الدعوات التي وجهتها مجموعة "GenZ212" عبر تطبيق "ديسكورد".

وأصدرت المجموعة المنظمة بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"الاعتقالات التعسفية" التي طالت المشاركين في مظاهرات اليوم، مؤكدة أنها جرت "دون مبررات قانونية واضحة". كما استنكرت فرض غرامات مالية وصفتها بـ"الباهظة"، وصلت في بعض الحالات إلى 6000 درهم، بسبب تواصل بعض المواطنين مع الصحافة وممارستهم لحقهم في التعبير.

وأعربت الحركة عن أسفها لوقوع "أعمال شغب محدودة" طالت بعض الممتلكات العامة والخاصة، داعية جميع المشاركين إلى الالتزام التام بالسلمية وتجنب أي تصرف قد يُستغل لتشويه مطالبها.

واختتمت المجموعة بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين "دون قيد أو شرط"، ووقف كافة أشكال التضييق على حرية التعبير وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي.

احتجاجات المغرب جيل زد الأحياء الشعبية الرباط مظاهرات المفرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

عودة المياه

عودة المياه تدريجياً لمنطقة عرب المدابغ

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

رشا عبد العال

الضرائب: تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الجديدة SAP في هذه المناطق..غدا

بالصور

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها

فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد