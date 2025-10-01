أمام القادة العسكريين .. ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن عدم منح الولايات المتحدة جائزة نوبل للسلام تقديرًا لدوره في تسوية النزاعات سيكون بمثابة "إهانة" لبلاده.

وفي خطاب ألقاه أمام كبار القادة العسكريين في واشنطن، تساءل ترامب بسخرية: "هل أنتم من ستحصلون على جائزة نوبل؟ بالطبع لا، سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئًا على الإطلاق".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجائزة يجب أن تُمنح للولايات المتحدة كدولة، لا لشخص بعينه، معتبرًا أن ما تحقق خلال فترته لم يشهد له التاريخ مثيلًا.

وختم بالقول: "أنا لا أريد الجائزة لنفسي، بل أريدها لأجل بلدنا، لأنها تستحق ذلك أكثر من أي وقت مضى".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الاثنين عن التفاصيل الكاملة لخطة إنهاء الصراع في قطاع غزة، والتي تطرقت إلى عملية انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسلم السلطة الفلسطينية حكم غزة مع إنهاء وجود حماس، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.