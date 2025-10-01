خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان

أعلن الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، أمس الثلاثاء، استمرار الفيضان الكبير سد النهضة لليوم السادس على التوالي.

وأوضح شراقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: «انخفضت قليلًا مياه التصريف من سد النهضة يوم 30 سبتمبر إلى 633 مليون م³ بدلًا من 750 مليون م³، إلا أنها تظل مرتفعة، بما يعادل أكثر من ضعف الإيراد الطبيعي في هذا الوقت (300 مليون م³). وقد استقر منسوب النيل عند الخرطوم عند 17.23 مترًا، أي أعلى من مستوى الفيضان بـ73 سم، بينما الرقم القياسي المسجَّل هو 17.66 مترًا في 6 سبتمبر 2020».

وأضاف: «تُظهر الصور الفضائية غمر مياه الفيضان لكثير من الأراضي الزراعية وبعض القرى على طول النيل الأزرق ومنطقة الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم».

وتابع: «من المتوقع استمرار انخفاض التصريف من سد النهضة خلال الأيام القليلة القادمة حتى يصل منسوب البحيرة إلى مستوى التخزين الطبيعي عند 638 مترًا، مع ترك مترين للطوارئ، ليُصرَّف بعد ذلك مقدار الإيراد اليومي فقط. وإلا فإن سد الروصيرص قد يتعرض للانهيار – لا قدر الله – إذا استمر التصريف الكبير لأسبوع آخر أو أقل».

وأشار: «السد العالي يستقبل مياه الفيضان بكفاءة منذ أوائل سبتمبر، سواء من السدود السودانية أو حاليًا من فيضان سد النهضة، بالإضافة إلى باقي المصادر».

واختتم قائلاً: «ربنا يحفظ شعب وادي النيل ويعوّض المتضررين».