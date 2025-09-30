قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أستاذ موارد مائية: فيضانات السودان "صنيعة بشرية".. وإثيوبيا تتحمل المسؤولية بسبب سوء إدارة سد النهضة

وصف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الفيضانات العنيفة التي شهدها السودان مؤخرًا بأنها "فيضان من صنع البشر"، محمّلًا إثيوبيا المسؤولية الكاملة، نتيجة سوء إدارتها لعمليات ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون، أوضح نور الدين أن الخطأ الجسيم من الجانب الإثيوبي تمثل في ملء بحيرة السد بكامل سعتها التخزينية البالغة 75 مليار متر مكعب، رغم أن جميع التوربينات لم تكن جاهزة للعمل بعد. وقال: "كان المفترض ألا يتجاوز حجم التخزين 55 مليار متر مكعب، بما يتناسب مع عدد التوربينات المركبة".

وأشار إلى أن إثيوبيا بالغت عمدًا في التخزين بهدف الترويج لفكرة "تحويل النهر إلى بحيرة"، لكن عند قدوم الفيضان الطبيعي، اضطرت لفتح بوابات السد بشكل مفاجئ وغير منسق، ما تسبب في تدفق كميات هائلة من المياه دفعة واحدة، حولت الفيضان المعتاد إلى كارثة مدمرة، أغرقت قرى ومزارع سودانية بأكملها.

وأكد نور الدين أن ما حدث يُعد دليلًا عمليًا على خطورة غياب التنسيق والتفاهم بشأن إدارة سد النهضة، مشددًا على أن الكارثة الأخيرة تعزز الموقف المصري والسوداني الداعي إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن الأمن المائي لدولتي المصب ويحول دون تكرار مثل هذه الكوارث.

