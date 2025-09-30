تفاصيل فيضانات السودان بسبب مياه سد النهضة الأثيوبي.. تفاصيل

أكد الدكتور أحمد المفتي، عضو وفد التفاوض المستقيل فى أزمة السد الإثيوبي، أنه تم حدوث فيضانات فى السودان نتيجة مياه سد النهضة الإثيوبي عكس ما هو متوقع، حيث كان من المتوقع أن سد النهضة ينظم الفيضانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الفيضانات زادت أكثر مما يحدث كل عام، والسبب واضح جدا أن سد النهضة خزن كمية بمليارات من المياه، وجاء عليها الفيضان الجديد هذا العام.

وتابع: “نتيجة لذلك أصبحت المياه أكثر من سعة خزان سد النهضة، ولذلك فتحوا البوابات وتركوا المياه إلى السودان، وسعة الخزانات السودانية تحتمل الفيضان الثانوي العادي، ولكن هذا الفيضان ليس عادي وبسبب التخزين، ولذلك تتحمل السودان أضرار كبيرة جدا”.