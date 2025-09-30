ملف سد النهضة يعود للواجهة.. فيضان السودان يفضح أزمة الملء والتشغيل

يشهد ملف سد النهضة خلال الفترة الأخيرة تطورات متلاحقة توضح تعقيدات المشهد المائي في حوض النيل، وذلك في ظل التداعيات الكارثية للفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخرًا، والتي أعادت فتح باب النقاش مجددًا حول مستقبل السد وتأثيراته المباشرة على دولتي المصب، مصر والسودان.

فالجدل الدائر لم يعد مقتصرًا على آليات الملء والتشغيل فحسب، بل امتد ليشمل التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

وفي هذا السياق، تتصاعد التساؤلات حول قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى صيغة توافقية تضمن مصالح جميع الدول، في وقت تشهد فيه المفاوضات تعثرًا واضحًا، وتزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج عادل ومستدام لهذه الأزمة.

عباس شراقي: فيضان السودان كشف خطورة سد النهضة.. ومصر محصنة بالسد العالي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن سد النهضة كان من المفترض أن يحمي السودان من الفيضانات، لكنه تسبب حاليًا في فيضان كبير يضرب الأراضي السودانية، موضحًا أن السبب الرئيسي في ذلك هو امتلاء بحيرة السد منذ العام الماضي دون أن تستغلها إثيوبيا لتشغيل التوربينات أو تصريف المياه بشكل تدريجي.

وأضاف شراقي نصحنا إثيوبيا بضرورة تصريف جزء من المياه ابتداءً من يناير الماضي وإعادة الملء مع قدوم موسم الأمطار، لكن تعنتها ورغبتها في إخفاء توقف التوربينات أدى إلى أن تظل البحيرة ممتلئة حتى موسم الأمطار الجديد في يوليو، ما تسبب في فيضان المياه من أعلى السد.

وتابع في 9 سبتمبر الجاري، اضطرت إثيوبيا إلى فتح بوابات السد رغم توقف جميع التوربينات عن العمل حتى الآن، مما ضاعف من حجم المياه المتدفقة باتجاه السودان، حيث تصل الآن نحو 700 مليون متر مكعب يوميًا، وهو أكثر من ضعف الكميات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.



وأوضح أستاذ الجيولوجيا أن السودان يواجه وضعًا صعبًا نتيجة هذه الكميات الهائلة، مضيفًا: “السدود السودانية صغيرة ومحدودة، وإذا استمر التصريف بهذه الكثافة فقد يتعرض سد الروصيرص لأضرار جسيمة”، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تخفض إثيوبيا التصريف للنصف خلال يومين لحماية السدود السودانية.

وأكد شراقي أن بحيرة سد النهضة انخفض منسوبها بنحو 4 مليارات متر مكعب بعد هذه التصريفات، وهو ما يمنح إثيوبيا فرصة للتعامل مع الموقف، لكنه حذر من أن استمرار توقف التوربينات سيعيد الأزمة نفسها في المواسم المقبلة.

أما عن وضع مصر، فقد طمأن شراقي الرأي العام قائلاً: “السد العالي هو صمام الأمان المائي لمصر، وقادر على استيعاب أي كميات إضافية تصل حتى لو تجاوزت المليار متر مكعب يوميًا، بفضل سعته التخزينية التي تصل إلى 162 مليار متر مكعب”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “مصر مستعدة منذ شهور لموسم الأمطار، وتتحكم في تصريف المياه وفق الاحتياجات الزراعية والاستهلاك المحلي، ولا يشكل الفيضان الحالي أي خطورة على الأمن المائي المصري”



