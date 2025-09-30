قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية كوريا الشمالية: لن نتخلى عن السلاح النووي تحت أي ظرف
مصير البلوجر هدير عبدالرازق أمام المحكمة الاقتصادية| ماذا سيحدث؟
جينجر تشابمان: ترامب يسعى إلى إحلال السلام.. والتزام نتنياهو بأي خطة أمريكية أمر صعب للغاية
هل الأفضل الصلاة على النبي أم الاستغفار؟.. مجدي عاشور يجيب
غدا موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025
تسبيحة من 9 كلمات تجلب لك استجابة الدعاء.. أوصى بها النبي
كريم شحاتة: حسين الشحات لن يرحل عن الأهلي بسبب مباراة الزمالك
اليوم.. الفصل في دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 30-9-2025
قانون الطفل يلزم أولياء الأمور بضوابط صارمة لتسجيل المواليد في الخارج
فجوة العرض والطلب تهدد خطة كورسيا.. وإياتا تطالب بخطوات حكومية عاجلة
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملف سد النهضة يعود للواجهة.. فيضان السودان يفضح أزمة الملء والتشغيل

فيضانات السودان
فيضانات السودان
رنا أشرف

يشهد ملف سد النهضة خلال الفترة الأخيرة تطورات متلاحقة توضح تعقيدات المشهد المائي في حوض النيل، وذلك في ظل التداعيات الكارثية للفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخرًا، والتي أعادت فتح باب النقاش مجددًا حول مستقبل السد وتأثيراته المباشرة على دولتي المصب، مصر والسودان.

فالجدل الدائر لم يعد مقتصرًا على آليات الملء والتشغيل فحسب، بل امتد ليشمل التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

وفي هذا السياق، تتصاعد التساؤلات حول قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى صيغة توافقية تضمن مصالح جميع الدول، في وقت تشهد فيه المفاوضات تعثرًا واضحًا، وتزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج عادل ومستدام لهذه الأزمة.

عباس شراقي: فيضان السودان كشف خطورة سد النهضة.. ومصر محصنة بالسد العالي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن سد النهضة كان من المفترض أن يحمي السودان من الفيضانات، لكنه تسبب حاليًا في فيضان كبير يضرب الأراضي السودانية، موضحًا أن السبب الرئيسي في ذلك هو امتلاء بحيرة السد منذ العام الماضي دون أن تستغلها إثيوبيا لتشغيل التوربينات أو تصريف المياه بشكل تدريجي.

وأضاف شراقي نصحنا إثيوبيا بضرورة تصريف جزء من المياه ابتداءً من يناير الماضي وإعادة الملء مع قدوم موسم الأمطار، لكن تعنتها ورغبتها في إخفاء توقف التوربينات أدى إلى أن تظل البحيرة ممتلئة حتى موسم الأمطار الجديد في يوليو، ما تسبب في فيضان المياه من أعلى السد.

وتابع في 9 سبتمبر الجاري، اضطرت إثيوبيا إلى فتح بوابات السد رغم توقف جميع التوربينات عن العمل حتى الآن، مما ضاعف من حجم المياه المتدفقة باتجاه السودان، حيث تصل الآن نحو 700 مليون متر مكعب يوميًا، وهو أكثر من ضعف الكميات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.
 

وأوضح أستاذ الجيولوجيا أن السودان يواجه وضعًا صعبًا نتيجة هذه الكميات الهائلة، مضيفًا: “السدود السودانية صغيرة ومحدودة، وإذا استمر التصريف بهذه الكثافة فقد يتعرض سد الروصيرص لأضرار جسيمة”، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تخفض إثيوبيا التصريف للنصف خلال يومين لحماية السدود السودانية.

وأكد شراقي أن بحيرة سد النهضة انخفض منسوبها بنحو 4 مليارات متر مكعب بعد هذه التصريفات، وهو ما يمنح إثيوبيا فرصة للتعامل مع الموقف، لكنه حذر من أن استمرار توقف التوربينات سيعيد الأزمة نفسها في المواسم المقبلة.

أما عن وضع مصر، فقد طمأن شراقي الرأي العام قائلاً: “السد العالي هو صمام الأمان المائي لمصر، وقادر على استيعاب أي كميات إضافية تصل حتى لو تجاوزت المليار متر مكعب يوميًا، بفضل سعته التخزينية التي تصل إلى 162 مليار متر مكعب”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “مصر مستعدة منذ شهور لموسم الأمطار، وتتحكم في تصريف المياه وفق الاحتياجات الزراعية والاستهلاك المحلي، ولا يشكل الفيضان الحالي أي خطورة على الأمن المائي المصري”


 

سد النهضة حوض النيل الفيضانات السدود السودانية فيضانات السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

النائب ايهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

قانون الطفل

كيف يحمي قانون الطفل المولودين بالخارج؟ ضوابط التسجيل وشروط التبليغ

بالصور

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد