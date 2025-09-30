اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل

وجهت وزارة الري والموارد المائية السودانية نداء عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل للتحرك الفوري لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم مع استمرار ارتفاع المناسيب في جميع ضفاف النهر خلال هذا الأسبوع.

وفي منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، فقد أشارت الوزارة السودانية إلى إستمرار ارتفاع المناسيب في جميع ضفاف النيل خلال هذا الأسبوع، لافتة إلى انخفاض إيراد النيل الأزرق إلى 699 مليون متر مكعب في اليوم، وتخفيض تصريف سد الروصيرص إلى 613.

ونبهت كذلك إلى تصريف سد سنار 688 مليون متر مكعب في اليوم، وتصريف جبل الأولياء تجاوز 130، وتصريف سد خشم القربة تجاوز 120 مليون متر مكعب في اليوم وتصريف سد مروي تجاوز 730 .

وألمحت وزارة الري السودانية إلى أن هناك محطات وولايات وأنهارا بلغت منسوب الفيضان، وهي محطات ود العيس (سنجة) والخرطوم، ومدني، وشندي وعطبرة، وبربر وجبل أولياء، إضافة إلى ولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، وأنهار النيل الأزرق (الديم-الخرطوم) والنيل الأبيض (الجبلين-الخرطوم) والنيل (الخرطوم - دنقلا).

وبحسب الإعلام السوداني ؛ فقد وصلت مياه فيضان النيل إلى عدد من الأحياء الطرفية على ضفاف النهر في ولايتي النيل الأبيض والخرطوم.