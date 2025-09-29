قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
تحقيقات وملفات

الإنذار الأحمر في السودان يكشف أوراق القاهرة| مصر مستعدة والضغوط تطارد إثيوبيا.. خبير يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في لحظة فارقة تشهدها المنطقة، يعيش السودان حالة طوارئ غير مسبوقة مع ارتفاع مناسيب المياه في النيل وإعلان "الإنذار الأحمر" على طول مجرى النهر. وبينما تتعالى المخاوف من كارثة إنسانية وبيئية وشيكة، تتجه الأنظار إلى مصر بوصفها الطرف الأكثر ارتباطاً ومواجهة للتداعيات المستقبلية. إلا أن القاهرة، وفق رؤية خبراء استراتيجيين، لم تُفاجأ بما يجري اليوم، بل استعدت مبكراً عبر خطط طويلة الأمد، جعلتها أكثر قدرة على مواجهة السيناريوهات القاسية، مع تحرك دبلوماسي واسع نجح في وضع أديس أبابا تحت ضغط دولي متزايد.

رؤية خبير استراتيجي: استعداد مبكر وتحرك واثق

يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن مصر أدركت منذ سنوات أن ملف سد النهضة يتجاوز كونه مشروعاً مائياً إلى كونه تهديداً استراتيجياً شاملاً، فاختارت مسار الاستباق بدلاً من رد الفعل. وقد ترجمت القاهرة ذلك عبر حزمة مشاريع كبرى، أبرزها تبطين الترع لتقليل الفاقد المائي، والتوسع في إنشاء محطات التحلية والمعالجة، وتحديث نظم الري الزراعي. هذه الإجراءات جعلت مصر في موقع أفضل للتعامل مع أي تقلبات مفاجئة في تدفقات النيل، سواء جاءت من سد النهضة أو من الفيضانات الطبيعية.

ويشير السيد إلى أن هذه الجهود لا تنفصل عن مسار دبلوماسي نشط تبنته القاهرة، حيث تحركت في المحافل الإقليمية والدولية لإقناع المجتمع الدولي بأن إدارة السد الإثيوبي لا يمكن أن تتم بمعزل عن دولتي المصب، وهو خطاب بات يجد صدى متزايداً مع تفاقم الأزمة في السودان.

البعد المصري في إدارة الأزمة

يؤكد التحليل الاستراتيجي أن مصر تتعامل مع الملف وفق ثلاثة محاور رئيسية:

الاستعداد المسبق: وضعت القاهرة خططاً لمواجهة مختلف السيناريوهات، من زيادة مفاجئة في تصريف السد وصولاً إلى تراجع منسوب النيل.

التحرك الدبلوماسي: تسعى مصر لإقناع القوى الكبرى بأن الأزمة لا تخص المياه فقط، بل ترتبط بشكل مباشر بالأمن الإنساني والإقليمي.

الربط بين الأمن القومي والإقليمي: الأوضاع في السودان تكشف أن أي قرار أحادي من إثيوبيا قد يتحول إلى تهديد وجودي لدولتي المصب، مما يعزز شرعية الموقف المصري أمام العالم.

المجتمع الدولي يدخل على خط الأزمة

مع إعلان السودان حالة الإنذار القصوى، أصبح من الصعب على المجتمع الدولي تجاهل حجم المخاطر. وهنا يشير الخبير إلى أن الأزمة السودانية منحت الموقف المصري زخماً إضافياً، إذ باتت إثيوبيا مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بقواعد تشغيل واضحة وشفافة للسد. ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط الدولية على أديس أبابا في المرحلة المقبلة، مع تحميلها المسؤولية المباشرة عن أي كارثة قد تتجاوز حدود السودان لتطال المنطقة بأكملها.

مصر أكثر استعداداً... وإثيوبيا أمام اختبار حاسم

في ضوء هذه القراءة، يؤكد الخبير الاستراتيجي أن القاهرة نجحت في تحويل الأزمة من تهديد محتمل إلى فرصة لتعزيز موقفها التفاوضي، عبر إظهار المخاطر الإنسانية التي قد تنجم عن السياسات الإثيوبية المنفردة. ويخلص إلى أن مصر اليوم تقف على أرضية أكثر صلابة، مستعدة للتعامل مع أي تطور، بينما يبقى مستقبل المنطقة رهناً بمدى تجاوب إثيوبيا مع الدعوات الدولية للتعاون، قبل أن يتحول "الإنذار الأحمر" السوداني إلى أزمة عابرة للحدود.

 

الأحداث في السودان كشفت أن قضية سد النهضة لم تعد مجرد ملف إقليمي، بل تحولت إلى معضلة ذات أبعاد إنسانية وأمنية تهم المجتمع الدولي بأسره. وبينما تبقى إثيوبيا أمام اختبار حقيقي لإثبات حسن النوايا، تظهر مصر كدولة أعدّت نفسها مبكراً لمثل هذه اللحظات الحرجة، واضعة أمنها المائي والإقليمي ضمن أولويات استراتيجية مدروسة. ويبقى السؤال معلقاً.. هل تستجيب أديس أبابا لضغوط العالم، أم تظل ماضية في سياساتها الأحادية، حتى وإن كانت على حساب استقرار المنطقة بأكملها؟

مصر إثيوبيا القاهرة السودان أديس أبابا

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

أسماء جلال

فركش تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان

الفنانة يسرا المسعودي

يسرا المسعودي: أتمنى فوز الزمالك أو التعادل

الفنانة ليلي أحمد زاهر و زوجها

أسرة ليلي أحمد زاهر تدعمها في العرض الخاص لمسلسلها ولد بنت شايب

بالصور

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

