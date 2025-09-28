عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه في العام الماضي اكتمل سد النهضة والملء، ولكن كان من المفترض أن يتم تركيب 13 توربينات، وتم تركيب 4 فقط، وعلى مدار العام 4 توربينات تعمل وكان من المفترض أن تنخفض بحيرة السد، وما حدث أن التوربينات لن تعمل واثيوبيا لم تفرغ الكمية الزائدة عن السد .

وقال عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه حذرنا مرارا وتكرارا من ضرورة تفريغ تدريجى لبحيرة سد النهضة قبل موسم الأمطار، ثم إعادة الملء خلال الموسم ، إلا أن العناد والكبر وعدم الاعتراف بعدم كفاءة تشغيل التوربينات أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من تصريف 750 مليون م3 لليوم الثالث على التوالى فى نهاية سبتمبر لأول مرة فى التاريخ مما تسبب فى فيضانات النيل الأزرق وتهديد السكان فى السودان".

وتابع أن المياه الزائدة عن السد كانت يمكن أن تغرق مصر، لولا وجود السد العالي، مؤكدا أن سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة، وليس أي شيء آخر.