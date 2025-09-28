سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن استمرار ارتفاع منسوب النيل في السودان، مؤكدًا ارتفاع منسوب نهر النيل في الخرطوم نتيجة زيادة تصريف المياه من سد النهضة، وزاد المعدل عن كل عام وبلغ المنسوب أكثر من 750 مليون متر مكعب.

وكتب الدكتور عباس شراقي منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق بدلًا من حمايته".

وقال الدكتور عباس شراقي: "حذرنا مرارا وتكرارا من ضرورة تفريغ تدريجى لبحيرة سد النهضة قبل موسم الأمطار، ثم إعادة الملء خلال الموسم ، إلا أن العناد والكبر وعدم الاعتراف بعدم كفاءة تشغيل التوربينات أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من تصريف 750 مليون م3 لليوم الثالث على التوالى (25-27 سبتمبر 2025) فى نهاية سبتمبر لأول مرة فى التاريخ مما تسبب فى فيضانات النيل الأزرق وتهديد السكان فى السودان".

وحذرت السلطات السودانية من مخاطر فيضان على امتداد ضفاف نهر النيل وروافده، وأصدرت إنذاراً بـ اللون الأحمر، معلنة درجة "الخطورة القصوى"، وتوقعت وصول مياه الفيضان واستمراره لمدة يومين، داعية المواطنين لتجنب المناطق المنخفضة، ونقل ممتلكاتهم إلى مناطق مرتفعة.

