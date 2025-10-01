ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيـ.ــلًا

لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 37 آخرون، جراء زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط الفلبين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قرب مدينة بوغو الساحلية، شمال جزيرة سيبو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 ألف نسمة، ما أدى إلى حالة من الذعر وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، ودفع السكان إلى مغادرة منازلهم في ظلام دامس.

وذكر مسؤول حكومي في سيبو لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حصيلة الضحايا بلغت حتى الآن 20 قتيلاً و37 جريحاً، مرجحاً ارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة.

من جهته، أوضح مسؤول الإنقاذ ريكسان يغوت أن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في مدينة بوغو وحدها، فيما أفاد نائب عمدة بلدة سان ريميجيو، ألفي رينيس، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم هناك، بينهم ثلاثة من أفراد خفر السواحل ورجل إطفاء وطفل.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض في المناطق المتضررة، وسط مخاوف من تزايد حصيلة الضحايا مع مرور الوقت.