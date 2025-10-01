جامعة هارفارد ترضخ لتهديدات ترامب وتدفع 500 مليون دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إن إدارته توصلت إلى اتفاق مع جامعة هارفارد بعد أشهر من المفاوضات، وأن الجامعة، وهي من جامعات رابطة اللبلاب، ستدفع 500 مليون دولار.

وقال ترامب للصحفيين في فعالية بالمكتب البيضاوي، في إشارة إلى وزيرة التعليم ليندا مكماهون: "ليندا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيدفعون حوالي 500 مليون دولار، وسيديرون مدارس مهنية. سيعلمون الناس كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، والكثير من الأشياء الأخرى، والمحركات، والكثير من الأشياء".

ولم يصدر عن جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، أي تعليق فوري على تصريحات ترامب.

وهددت إدارة ترامب المدارس والجامعات والكليات بحجب التمويل الفيدرالي بسبب قضايا تشمل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ومبادرات المناخ، وسياسات المتحولين جنسياً، وممارسات التنوع والمساواة والشمول.

وزعم ترامب بأن جامعات مثل هارفارد سمحت بمظاهر معاداة السامية خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وعقدت ثلاث جامعات أخرى من رابطة اللبلاب اتفاقيات مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك جامعة كولومبيا، التي وافقت في يوليو على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الفيدرالية التي حُرمت منها بسبب مزاعم بأن الجامعة سمحت لمعاداة السامية بالتفاقم في الحرم الجامعي.

وكما هو الحال مع جامعة كولومبيا، اتخذت إدارة ترامب إجراءات ضد هارفارد تتعلق بحركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين التي عصفت بحرمها الجامعي. وتحركت لإنهاء تمويل منح بحثية للجامعة تجاوزت ملياري دولار.

وكان قرار الإدارة بإلغاء المنح واحدًا من إجراءات عديدة اتخذتها ضد هارفارد كما سعت إلى منع الطلاب الدوليين من الالتحاق بالجامعة، وهددت اعتماد هارفارد، وفتحت الباب أمام قطع المزيد من التمويل بعد أن وجدت أنها تنتهك قانون الحقوق المدنية الفيدرالي.

صرح رئيس هارفارد، آلان جاربر، بأن الإجراءات الفيدرالية المختلفة التي اتُخذت منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير قد تحرم الجامعة من ما يقرب من مليار دولار سنويًا، مما يضطرها إلى تسريح الموظفين وتجميد التوظيف.

طعنت هارفارد في بعض هذه الإجراءات أمام المحكمة، مُجادلةً بأن إدارة ترامب كانت تنتقم منها في انتهاك لحقوقها في حرية التعبير بعد رفضها تلبية مطالب المسؤولين بإصلاح حوكمتها وتوظيفها وبرامجها الأكاديمية لتتماشى مع أجندتهم الأيديولوجية.