نتنياهو يتعهّد لـ «بن غفير» و«سموتريتش»: لا مكان للسلطة الفلسطينية في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أنه لا يعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بتولي الحكم في قطاع غزة، مشدداً على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى متمركزاً في معظم مناطق القطاع، حتى بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو تعهده لوزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءاً من معادلة الحكم في غزة.

وأوضح نتنياهو، في تصريح مصوّر بثه عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، ونقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء القطاع"، مضيفاً: "سنعيد جميع رهائننا أحياء وبخير".

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى وجود تقديرات تفيد بأن حركة حماس ستطالب بإدخال تعديلات على الخطة الأميركية التي أعلنها ترامب.

كما جدد نتنياهو خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي رفضه القاطع لأي خطوات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً تمسك حكومته بسياسة السيطرة الأمنية والعسكرية على غزة.