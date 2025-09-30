الحوثيون يهددون باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عزمها استهداف شركات نفط أمريكية كبرى، من بينها "إكسون موبيل" و"شيفرون"، متجاهلة بذلك اتفاق هدنة سابق تم التوصل إليه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي نص على عدم مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفاد "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" في صنعاء، التابع للحوثيين، بأنه أدرج 13 شركة أمريكية، وتسعة أفراد، وسفينتين ضمن قائمة العقوبات.

ويعد المركز جهة تنسيق بين القوات الحوثية وشركات النقل البحري التجارية، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع التشكيلات العسكرية التابعة للجماعة.