تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن توقف مؤقت لحركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون، في أعقاب إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ بنجاح، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، بحسب ما أكدته أيضًا خدمات الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء.

وأفادت مصادر ملاحية بأن الحادثة تسببت في تعليق مؤقت لرحلات الطيران، ما أدى إلى تأخر عدد من الرحلات القادمة من أثينا، باريس وبرلين، قبل أن يستأنف العمل تدريجيًا بعد تقييم الوضع الأمني.

وفي بيان رسمي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا أطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي تعمل باستمرار على التعامل مع أي تهديد محتمل"، ومشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وسمع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق مركزية داخل إسرائيل، ما أدى إلى دخول ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، في ظل حالة من التأهب القصوى استمرت لنحو ساعة.

ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، في ضربة وُصفت بأنها من بين الأعنف خارج نطاق المواجهة مع غزة أو لبنان.

وفي بيان لاحق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن "الحادثة قد انتهت"، وسمحت للمستوطنين بمغادرة الملاجئ والعودة إلى الحياة الاعتيادي.