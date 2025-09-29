قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن توقف مؤقت لحركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون، في أعقاب إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ بنجاح، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، بحسب ما أكدته أيضًا خدمات الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء.

وأفادت مصادر ملاحية بأن الحادثة تسببت في تعليق مؤقت لرحلات الطيران، ما أدى إلى تأخر عدد من الرحلات القادمة من أثينا، باريس وبرلين، قبل أن يستأنف العمل تدريجيًا بعد تقييم الوضع الأمني.

وفي بيان رسمي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا أطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي تعمل باستمرار على التعامل مع أي تهديد محتمل"، ومشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وسمع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق مركزية داخل إسرائيل،  ما أدى إلى دخول ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، في ظل حالة من التأهب القصوى استمرت لنحو ساعة.

ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، في ضربة وُصفت بأنها من بين الأعنف خارج نطاق المواجهة مع غزة أو لبنان.

وفي بيان لاحق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن "الحادثة قد انتهت"، وسمحت للمستوطنين بمغادرة الملاجئ والعودة إلى الحياة الاعتيادي.

سلطات الاحتلال الإسرائيلية مطار بن جوريون صاروخ باليستي اليمن إسرائيل جماعة الحوثي صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد