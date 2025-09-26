صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن انطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي البلاد، عقب الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أجهزة الإنذار دوت في مختلف أرجاء المدينة الساحلية خشية دخول طائرات مسيرة يُعتقد أنها أُطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل.

يأتي هذا التطور بعد يومين فقط من سقوط طائرة مسيّرة في منطقة سياحية بمدينة إيلات، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا، في حادثة وُصفت بأنها الأخطر التي تشهدها المدينة منذ بدء الهجمات الجوية القادمة من اليمن.

الحادثة الأخيرة تعكس تصاعد التوتر في المنطقة، خصوصًا مع تزايد المخاوف من تحول مدينة إيلات، ذات الطابع السياحي، إلى هدف متكرر للهجمات بالطائرات المسيّرة.