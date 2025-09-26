نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

ارتدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رمز "استجابة سريعة QR" خلال خطابه في الأمم المتحدة، وطلب من الحاضرين مسحه.

ويقود الرمز إلى موقع إلكتروني عليه مجموعة من مشاهد التقطت في السابع من أكتوبر 2023 .

وغادرت الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيين كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا، وأضاف أن الفلسطينيين لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

وأضاف نتنياهو: تم وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.

وأضاف: إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن .

وتابع نتنياهو أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة.

وذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.