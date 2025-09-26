حماس لـ نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستولد رغم أنف الاحتلال

أكدت حركة حماس أن إقامة الدولة الفلسطينية أمر حتمي سيتم رغم رفض الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذا المشروع الوطني يستند إلى إرادة فلسطينية خالصة وبدعم عربي ودولي واسع.

وأوضحت حركة حماس لفضائية "العربية" أن مقاطعة عدد من الدول لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة تعكس حالة العزلة السياسية التي تعيشها إسرائيل.

ودعت حماس قادة العالم إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري من أجل وقف الحرب الدائرة في غزة وإنهاء معاناة شعبها.

وجاءت تصريحات حركة حماس، ردا على خطاب نتنياهو، الذي زعم فيه أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ضرب من الجنون" لن نسمح بحدوثه، وادعى أن حماس تتخذ من سكان غزة دروعا بشرية وتسرق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وغادر عدد كبير من وفود الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يبدأ نتنياهو في إلقاء كلمته، ما يكشف عن العزلة التي باتت عليها دولة الاحتلال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.