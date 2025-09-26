قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
حماس لـ نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستولد رغم أنف الاحتلال

ناصر السيد

أكدت حركة حماس أن إقامة الدولة الفلسطينية أمر حتمي سيتم رغم رفض الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذا المشروع الوطني يستند إلى إرادة فلسطينية خالصة وبدعم عربي ودولي واسع.

وأوضحت حركة حماس لفضائية "العربية" أن مقاطعة عدد من الدول لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة تعكس حالة العزلة السياسية التي تعيشها إسرائيل.

ودعت حماس قادة العالم إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري من أجل وقف الحرب الدائرة في غزة وإنهاء معاناة شعبها.

وجاءت تصريحات حركة حماس، ردا على خطاب نتنياهو، الذي زعم فيه أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ضرب من الجنون" لن نسمح بحدوثه، وادعى أن حماس تتخذ من سكان غزة دروعا بشرية وتسرق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وغادر عدد كبير من وفود الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يبدأ نتنياهو في إلقاء كلمته، ما يكشف عن العزلة التي باتت عليها دولة الاحتلال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

حماس لنتنياهو الدولة الفلسطينية الاحتلال حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

للوعي الديني.. الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: آفة هذا العصر هي قيام غير المتخصصين بالحديث في كل شيء

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التعليم حق أصيل للطفل وتتحمل مسئوليته الأسرة

بالصور

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

